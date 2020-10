Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 27enne Giovanni Rizzo per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo in via Acquicella, dove passava a bordo di una lussuosa e fiammante Bmw in compagnia di un altro giovane, è stato trovato in possesso di tre grammi di marijuana. Durante una successiva perquisizione nella sua abitazione, nel rione San Leone, i militari hanno sequestrato altri 1,3 chilogrammi della stessa droga e il materiale per confezionare dosi. Rizzo è stato condotto in carcere a Messina.