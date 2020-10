Share Tweet Whatsapp Email

BIANCAVILLA (CATANIA) – I carabinieri di Biancavilla hanno denunciato due persone del posto, di 56 e 44 anni, per gestione illecita e smaltimento illecito di rifiuti, immissione di fumi nell’atmosfera ed esercizio abusivo della professione.

I militari hanno individuato in via Sant’Angeli Custodi due autofficine: una adibita a carrozzeria e l’altra alle riparazioni meccaniche. Entrambe le attività erano state avviate all’interno di due garage senza alcuna autorizzazione amministrativa e prive dei registri e dei formulari inerenti allo smaltimento dei rifiuti. La carrozzeria è stata posta sotto sequestro preventivo, mentre in quella meccanica sono stati sequestrati solo gli attrezzi di lavoro.