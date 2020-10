Share Tweet Whatsapp Email

PATERNO’ (CATANIA) – I carabinieri di Paternò hanno arrestato il 52enne di Misterbianco Paolo Di Caro per coltivazione illecita di sostanze stupefacenti. Era stato scarcerato a seguito dell’operazione del 23 settembre scorso, giorno in cui i carabinieri sequestrarono 1.300 kg di marijuana arrestando i sei coltivatori, tutt’ora in custodia cautelare, tranne l’odierno indagato ch’era ritornato in libertà. Grazie agli approfondimenti investigativi dei carabinieri, che hanno fornito al giudice elementi probatori inconfutabili, Di Caro è stato arrestato e portato nel carcere di Termini Imerese.