‘A Galati 99 positivi, ma ne usciremo presto’

Aumentano i casi di Covid nel Comune di Galati Mamertino, in provincia di Messina, diventato zona rossa fino al 24 ottobre con un’ordinanza firmata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza.

Il provvedimento si è reso necessario dopo il rapporto degli uffici dell’Asp di Messina che hanno confermato la presenza di un cluster con 99 soggetti positivi, una decina in più rispetto a quelli comunicati ieri.

“Ci aspettavamo questo provvedimento, i numeri sono elevati – spiega il sindaco Antonio Baglio (intervista raccolta da Francesco Triolo) – Con schiettezza dico che abbiamo lavorato in maniera massiccia per mappare completamente tutto il territorio. Ieri è stata effettuata l’ultima tranche di tamponi, la popolazione è stata responsabile e a breve saremo fuori da questa situazione, sono sicuro che ce la faremo”.

A Galati è vietato circolare a piedi e con qualsiasi mezzo pubblico o privato. Gli spostamenti saranno permessi per recarsi al lavoro, solo se non è consentito lo smart working. Sono altresì autorizzati i trasferimenti per l’acquisto o il consumo di generi alimentari e beni di prima necessità; ragioni di natura sanitaria; appuntamento presso studi professionali.

Il divieto di circolazione con qualsiasi mezzo si applica anche alle persone in transito e non residenti a Galati Mamertino. E’ tuttavia consentito l’attraversamento dal territorio comunale per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni o servizi essenziali.

Inoltre, sarà possibile il transito, in entrata e in uscita, dei residenti o domiciliati (anche di fatto) esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali e per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante.