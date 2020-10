Omicidio a Lentini: c’è un fermo

Share Tweet Whatsapp Email

SIRACUSA – Uno dei due presunti assassini di Sebastiano Greco, 52 anni, ucciso a Lentini sabato scorso, è stato fermato dai carabinieri che indagano sul delitto. Gli investigatori sono risaliti all’uomo, si chiama Shasa Antony Bosco, grazie allo scooter abbandonato durante la fuga e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

I carabinieri hanno identificato i due uomini che hanno avvicinato la vittima in via delle Spighe e dopo una discussione hanno fatto fuoco. Tre colpi di pistola che hanno centrato l’addome del 52enne morto in seguito alle ferite in ospedale. L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Siracusa.