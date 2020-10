Aci Catena, bloccato fattorino della droga

Portava con sé piccole quantità per giustificare l’uso personale, il resto della roba trovata in casa dai carabinieri

ACI CATENA (CATANIA) – I carabinieri della “Squadra Lupi” di Catania hanno arrestato il 50enne Gaetano Alessandro Castro, di Aci Catena, per spaccio di droga.

Castro consegnava la droga direttamente a casa del cliente e per scansare possibili controlli delle forze dell’ordine portava con sé solo una piccola quantità di droga per poterne così giustificare il possesso per un uso “personale”.

I militari si sono messi alle sue calcagna bloccandolo a bordo della sua auto in via Pozzo di Aci Catena ma, come avevano già previsto, non hanno trovato nulla addosso all’uomo e all’interno della sua Fiat Uno e, pertanto, hanno deciso di fare un controllo nella sua abitazione di via Arena.

A quel punto Castro ha consegnato ai carabinieri, prelevandola da un pensile della cucina, una busta di cellophane contenente circa 45 grammi di marijuana che, però, sempre nel tentativo di documentare un proprio “uso personale”, aveva diviso dal resto che invece è stato trovato dai carabinieri.

I militari, infatti, nella loro ricerca hanno trovato in più nascondigli della casa altri 3 involucri contenenti complessivamente altri 50 grammi circa di marijuana, due bilancini di precisione e numerosi rotoli di carta alluminio per il confezionamento delle singole dosi.