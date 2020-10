Share Tweet Whatsapp Email

CINISI (PALERMO) – I carabinieri di Cinisi hanno denunciato un 47enne per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio antidroga, i militari dell’Arma hanno effettuato una perquisizione in località Gazzara, rinvenendo 250 grammi di marijuana già essiccata e confezionata, pronta per essere immessa sul mercato, oltre a 60 piante della medesima sostanza, già in stato di fioritura. La droga è stata sequestrata.