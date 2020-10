Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 42enne Agatino Giuffrida per evasione dai domiciliari. Giuffrida, detenuto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio e droga, colto da irrefrenabile voglia di fumare una “canna” di marijuana, ha abbandonato la sua abitazione di via Palermo e con l’auto si è recato in via San Jacopo per rifornirsi dell’“erba”.

Non ha avuto però neanche il tempo di accendere lo spinello perché i militari lo hanno immediatamente riconosciuto e bloccato. Giuffrida ha candidamente confessato il motivo della sua presenza, così i militari, oltre all’arresto per evasione, lo hanno segnalato alla prefettura come assuntore di droga.