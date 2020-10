Caltagirone, nascondeva cocaina negli slip

Decisivo il fiuto del cane antidroga: in manette una trentenne, denunciato il convivente

CALTAGIRONE (CATANIA) – I carabinieri di Caltagirone, coadiuvati dai colleghi del nucleo cinofili di Nicolosi, hanno arrestato la 30enne Marta Saporito e denunciato il convivente 27enne, già sottoposto agli arresti domiciliari nell’ambito dell’operazione “Minosse” dello scorso luglio, per detenzione e spaccio di droga.

In casa della coppia in contrada Salvatorello, il fiuto del pastore tedesco King ha indirizzato i militari a perquisire la donna che nascondeva tra i pantaloni e gli slip indossati un involucro con circa 25 grammi di cocaina. I carabinieri hanno poi trovato anche un bilancino elettronico di precisione, nascosto sotto un cumulo di sassi in giardino e 480 euro. La donna è stata posta agli arresti domiciliari.

Denunciato anche dai carabinieri un calatino di 24 anni che nella sua casa di via De Caro nascondeva 2 piante di canapa Indiana, alcune dosi di marijuana e un bilancino elettronico di precisione.