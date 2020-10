Botte per una donna, due arresti a Mineo

Share Tweet Whatsapp Email

MINEO (CATANIA) – I carabinieri di Mineo hanno arrestato un 45enne e un 29enne per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per lesioni personali aggravate.

Una 34enne ha chiamato i militari dicendo di trovarsi in viale Crispi dove l’ex marito (il 45enne) la stava molestando.

Appena arrivati, i carabinieri hanno assistito a un alterco verbale tra la donna e l’ex marito, sin quando, poco dopo, è arrivato il 29enne, attuale fidanzato della 34enne, il quale, sentendo la propria donna ingiuriata dall’ex, si è scagliato contro il rivale lanciandogli addosso un tavolo di plastica, gesto che ha provocato una violenta colluttazione tra i due.

Nella lite, i due non si sono accorti nemmeno che la loro furia aveva scaraventato in terra la donna colpita all’addome. Solo grazie alla presenza dei carabinieri la rissa non ha avuto conseguenze più gravi; i militari, anche loro colpiti violentemente nel tentativo di separare i litiganti, sono comunque riusciti a bloccarli e ammanettarli. Dopo le cure in ospedale, prestate anche alla donna, gli arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari.