Covid: 3 morti e altri 182 casi in Sicilia. Alunna positiva al Galilei di Catania

Tamponi e contagi in aumento nell’Isola: il dettaglio per provincia . Una classe del liceo scientifico etneo in quarantena, a Palermo malato un dipendente Inps. In Italia numeri da lockdown: +2.844

Altri tre morti per Covid in Sicilia e 182 nuovi casi. Le vittime sono due donne di Trapani di 90 e 81 anni morte negli ospedali a Palermo e un uomo di Catania di 87 anni. Il report giornaliero segna un aumento di casi positivi (ieri erano stati 140), ma con mille tamponi in più effettuati rispetto a ieri (6.638 contro i 5.552). Scendono di un’unità i ricoveri in terapia intensiva (da 21 a 20), 56 tra dimessi e guariti. Il totale degli attuali positivi è adesso di 3.171.

Questa la suddivisione dei nuovi positivi per provincia: 52 a Palermo, 42 a Catania, 28 a Trapani, 26 a Caltanissetta, 11 a Messina, 10 a Siracusa, 8 a Ragusa, 4 d Agrigento, uno a Enna.

Continuano a salire i contagi in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.844 nuovi casi. Un numero così alto non si verificava dallo scorso 24 aprile quando se ne registrarono 3.021. Sono 118.932 i tamponi effettuati, circa 1.300 in meno rispetto a ieri. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza sale a 322.751. In lieve aumento il numero delle vittime: 27 in un giorno, per un totale di 35.968 (ieri erano state 23).

Sono 55.566 gli attualmente positivi al Covid 19 in Italia, 1.569 più di venerdì. I dati del ministero della Salute rilevano ancora una lieve la crescita dei pazienti ospedalizzati: nelle terapie intensive ci sono oggi 297 persone, tre in più nelle ultime 24 ore, mentre nei reparti ordinari sono 3.205, rispetto a ieri 63 in più. In isolamento domiciliare ci sono 52.064 persone: 1.503 in più. Il totale dei dimessi e dei guariti sale invece a 231.217 con un incremento di 1.247 in un giorno.

ALUNNA POSITIVA AL GALILEI DI CATANIA. Una studentessa della I C del liceo scientifico Galilei di Catania è risultata positiva al Covid 19, così come si legge in una nota sul sito dell’istituto. “Nonostante le precauzioni adottate, gli sforzi per rendere a norma gli spazi, i continui appelli a rispettare tutte le norme il virus è entrato anche nella nostra comunità – si legge nella circolare della preside -. Pertanto, come da disposizioni del Dipartimento di Prevenzione, solo gli alunni della classe interessata, I C, che sono già stati posti in quarantena, a partire da lunedì 5 ottobre seguiranno le lezioni attraverso la didattica a distanza. Tutti gli studenti delle altre classi svolgeranno le lezioni regolarmente. Per lunedì 5 ottobre, come da protocollo, sarà effettuata la sanificazione ordinaria e straordinaria degli ambienti interessati”.

UN CASO ALL’INPS DI PALERMO. Un dipendente dell’Inps di via Laurana a Palermo è risultato positivo al tampone. Si tratta di un giovane impiegato che ha accusato lievi sintomi influenzali e per questo si è sottoposto al tampone che ha dato esito positivo. Il dipendente si trova ora in isolamento mentre l’istituto ha dato il via al protocollo previsto per casi del genere. “La direzione – si legge in una nota dell’Inps – precisa che sono già state adottate le misure previste, con la sanificazione dei locali e l’immediata applicazione dei protocolli sanitari. Questo consentirà il regolare svolgimento, in sicurezza, di tutte le attività istituzionali previste già a partire dalla riapertura di lunedì 5 ottobre”.

LAMPEDUSA, CONTAGIATI 6 MEDICI DEL POLIAMBULATORIO. Sei medici al poliambulatorio di Lampedusa sono risultati positivi al Covid 19. L’Asp di Palermo da cui dipende il presidio ha iniziato tutte le procedure previste in questi casi. I medici sono in isolamento mentre sono stati eseguiti diverse decine di tamponi agli altri sanitari e infermieri e a chi è venuto a contatto con i sanitari. “Al momento a Lampedusa tra la popolazione non ci sono casi – dice il sindaco Martello -. Abbiamo questo focolaio al Pte che l’Asp sta gestendo. Siamo in attesa di conoscere gli esiti degli altri tamponi per prendere eventuali provvedimenti”.