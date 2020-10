Share Tweet Whatsapp Email

CINISI (PALERMO) – Si è concluso l’iter per l’avvio dei lavori di messa in sicurezza della spiaggia di Magaggiari. L’Ufficio contro il dissesto idrogeologico ha definito le procedure di aggiudicazione. Ad eseguire le indagini tecniche utili alla progettazione esecutiva sarà un raggruppamento temporaneo di professionisti guidato dall’ingegnere Maurizio Vella di Canicattì, grazie ad un ribasso del 38,7 per cento e per un importo di circa novantamila euro.