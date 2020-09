“Mai stato così male, Covid brutta bestia”

Il senatore Mollame è in isolamento in Sicilia: “Ero assente all’ultima riunione del gruppo M5s perché avevo già la febbre”

PALERMO – “Sono in assoluto isolamento in Sicilia e appena ho avuto l’esito del tampone, ho avvertito il mio gruppo seguendo le procedure”. Così ha riferito Francesco Mollame, uno dei due senatori del M5s risultati positivi al coronavirus.

“Ho i classici sintomi, dalla febbre a 39 a difficoltà di respirare e parlare. Potrei stare meglio e in questo caso non è affatto una battuta”, ha aggiunto precisando poi di non aver partecipato “neanche in videocollegamento” all’ultima assemblea congiunta dei parlamentari 5Stelle, perché “avevo già la febbre”.

Il senatore ha poi pubblicato su Facebook un messaggio: “Ringrazio pubblicamente quanti hanno espresso i loro auguri. E quando si sta molto male e isolato anche un semplice saluto dà forza, non fa sentire soli. Confesso di essere stato fortunato nella mia vita non avendo sofferto mai per gravi patologie… mai stato così male, questo virus è proprio una gran brutta bestia. Ringrazio ancora quanti operano in prima linea e quanti si sono adoperati da mesi nel predisporre tutte le misure necessarie a combattere questo nemico planetario. Al loro impegno e al loro lavoro ci affidiamo”.