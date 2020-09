Amt, lunedì sciopero di 24 ore a Catania

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Acque agitate in Amt e nuovi disagi in vista per il trasporto pubblico locale. Lo fa sapere l’Azienda metropolitana trasporti Catania che annuncia una nuova azione di protesta per lunedì 5 ottobre.

Lo sciopero di 24 ore è stato proclamato dall’organizzazione sindacale provinciale Faisa-Cisal.

Il personale, aderente all’iniziativa, si asterrà dal servizio dalle 10:30 alle 18 e dalle 21 a fine turno. “Il servizio potrebbe subìre delle variazioni, l’Amt si scusa per il disagio”, si legge in una nota dell’Azienda trasporti.