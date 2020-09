Nubifragio bis: Catania di nuovo allagata

Sommozzatori a Valcorrente per soccorrere una donna nello stesso sottopasso sommerso dall’acqua due giorni prima

CATANIA – Catania ancora allagata. La scena si ripete a distanza di due giorni, con una violenta pioggia che si abbatte nel pomeriggio sulla città e provoca disagi e danni, dopo una mattina di sole e temperature estive.

Tra i diversi interventi dei vigili del fuoco, uno particolarmente complicato nel sottopasso di Valcorrente, in zona Belpasso, dove sono intervenuti i sommozzatori per soccorrere una donna costretta a salire sul tetto della sua macchina per sfuggire all’acqua alta. Lo stesso sottopasso era rimasto allagato due giorni fa.