Zio Ciccio compie 103 anni

Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – A Montevago, nel Palermitano, Francesco Migliore compie 103 anni. Oggi il primo cittadino ha incontrato lo “zio Ciccio” portandogli gli auguri da parte di tutta la cittadinanza, una medaglia e una pergamena. “Ogni volta che incontro lo zio Ciccio Migliore – ha detto la sindaca Margherita La Rocca Ruvolo – rimango sbalordita per la sua lucidità. Mi ha ricevuto con mascherina e salutato con il consueto tocco del gomito nel rispetto delle norme anti Covid. Mi ha descritto i suoi recenti giorni in ospedale per dei controlli di routine, contento che gli abbiano fatto anche la Tac. Abbiamo discusso, seduti a debita distanza e lui, che sentiva perfettamente ogni parola, poneva le sue ragioni. E’ un vulcano. Sono felice per lui gli auguro un mondo di salute e di bene”.

Si è spenta invece ieri all’età di 106 la nonnina marsalese più longeva della città: Maria Gucciardo, originaria di Fontanelle ma da cinque anni accudita dal personale della struttura della clinica Morana di via Trapani.

Nonna Maria Gucciardo, casalinga, vedova di Michele Torre (molto conosciuto in contrada Fontanelle per le sue attività di barbiere prima e di bidello dopo) lascia quattro figli: due maschi (Nicolò e Francesco) e due femmine (Giovanna e Antonina), che complessivamente le hanno donato l’invidiabile numero di 15 nipoti e 25 pronipoti.