Sicilia: il Covid non rallenta, +116

Dei nuovi casi, 66 sono ospiti della comunità Biagio Conte di Palermo: il dettaglio per provincia . In calo i tamponi effettuati, poco più di 3.000. Italia: stabile il numero dei contagi

Sono 116 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, 66 sono ospiti della comunità Biagio Conte di Palermo. Pochi i tamponi effettuati: 3.120. I ricoverati in ospedale sono 194, dei quali 13 in terapia intensiva, mentre 2.109 si trovano in isolamento domiciliare. Sono 32 i guariti. Gli attuali positivi salgono a 2.316.

Questa la suddivisione per province: Palermo 81, Catania 15, Agrigento 11, Messina 3, Ragusa 2, Caltanissetta 2, Siracusa 1, Trapani 1.

In Italia resta stabile il numero dei contagi per il Covid nelle ultime 24 ore: sono 1.587 i casi a fronte dei 1.638 del giorno precedente. Cala il numero dei decessi, 15 morti nell’ultimo giorno, dopo l’impennata di ieri, quando si erano registrate 24 vittime. Il totale dei morti è 35.707.

In netta diminuzione il numero di tamponi effettuati: 83.428, circa 20mila in meno di ieri. Questi i dati nel bollettino del ministero della Salute. La Lombardia è l’unica regione che supera i 200 nuovi casi (+221), seguita dal Veneto (+173) e Campania (+171). Non pervenuto il dato della Regione Abruzzo.

Sono 222, in lieve aumento, i malati di Covid attualmente in terapia intensiva: sette in più nelle ultime 24 ore. Prosegue il calo dei pazienti ricoverati: sono 2.365 (-15 rispetto a ieri). Aumentano le persone in isolamento domiciliare, sono 41.511 (+945), e gli attualmente positivi, che raggiungono quota 44.098 (+937). I dimessi e i guariti sono 218.351 (+635).