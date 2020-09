Le vie Sant’Anna e Guardo aree pedonali

Catania . Settimana per la mobilità sostenibile: le due strade chiuse al traffico fino al 22 settembre

Via Sant’Anna, la strada del centro storico sede della casa-museo di Giovanni Verga, e via Guardo, spazio antistante la scuola XX Settembre nei pressi della stazione Borgo della Metropolitana, sono state sperimentalmente trasformate in aree pedonali fino al prossimo 22 settembre.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle iniziative promosse per la settimana per la mobilità sostenibile che si sta svolgendo a Catania, sulla base di un programma redatto dall’assessorato comunale alla mobilità retto da Giuseppe Arcidiacono, dalla mobility manager Patrizia Giacalone, altri enti come Amt e Fce e da numerose associazioni ambientaliste.

Nei programmi del Comune, sia via Sant’Anna sia via Guardo, considerate la valenza degli spazi pubblici interessati, potrebbero rimanere stabilmente chiuse al traffico, in virtù del piano varato dall’amministrazione a favore della pedonalizzazione di porzioni dell’area urbana che viene gradualmente reso effettivo.

Domenica mattina, inoltre, un’ampia area del centro storico sarà chiusa al traffico, dalla zona di piazza Carlo Alberto a quella di piazza Federico di Svevia e via Dusmet; dall’area di via Ventimiglia a quella di via Teatro Greco.