PALAGONIA (CATANIA) – I carabinieri di Palagonia hanno scoperto in via Circonvallazione un garage privato adibito illegalmente a officina per la riparazione di auto. I militari hanno accertato come il titolare, un 50enne del posto, esercitasse l’attività di autoriparatore in assenza dell’iscrizione al registro delle imprese e omettesse la tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi. L’officina e le attrezzature sono state sequestrate, mentre l’uomo è stato denunciato.