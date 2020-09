Catania, chiuso per un mese “Sabor latino”

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Lo scorso 4 settembre la polizia di Catania ha effettuato l’ennesimo controllo nel locale “Sabor Latino” in piazza Carlo Alberto multando il titolare per aver violato il Dpcm per il contenimento epidemiologico Covid-19 e per gravi carenze igienico sanitarie. Durante il controllo sono state trovate diversi stranieri irregolari e numerose persone con pregiudizi penali.

Il questore di Catania ha disposto la sospensione dell’attività per 30 giorni, visto che il titolare era stato già destinatario lo scorso 16 giugno di un precedente provvedimento di sospensione dell’attività per 10 giorni.

L’adozione da parte del questore di questi provvedimenti cautelari prevede che la misura di pubblica sicurezza della sospensione della licenza può intervenire in caso di tumulti, gravi disordini, ritrovo abituale di persone pericolose oppure se il comportamento costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.