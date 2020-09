Aggredisce ex compagna, lei lo filma

Catania . Denunciato un 53enne per maltrattamenti in famiglia, già attivato il “codice rosso”

CATANIA – Aggredita in strada dall’ex compagno nei pressi di corso Indipendenza trova il coraggio per chiedere aiuto sulla linea di emergenza istituita per questo tipo di reati. La signora, visibilmente scossa ed in lacrime, ha riferito alla polizia che l’ex compagno con il quale era separata da tempo, stazionava da tempo sotto casa.

In serata a seguito di una lite scaturita per questioni attinenti all’atteggiamento del figlio, l’uomo avrebbe strattonato la donna, tentando di colpirla con un pugno e desistendo solo perché la vittima stava riprendendo tutto con il telefono cellulare; a quel punto l’uomo le toglieva il telefono dalle mani e lo scaraventava a terra, tanto da procurare ferite guaribili in sette giorni.

L’aggressione ha fatto fatto scattare la procedura del cosiddetto “Codice rosso”. L’uomo, un pregiudicato di 53 anni, è stato denunciato per lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia.