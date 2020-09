Covid: Sicilia oltre quota cento

Sale la curva dei nuovi casi: 114 su più di cinquemila tamponi, 10 sono migranti. Un morto a Ragusa. La suddivisione per province . In Italia aumentano i decessi

Supera quota cento il bilancio giornaliero dei nuovi positivi al coronavirus in Sicilia.

Nelle ultime 24 ore sono ben 114 i casi registrati, in sensibile crescita rispetto ai 78 di venerdì, complice anche il numero elevato di tamponi eseguiti (5.273).

Dieci contagi riguardano migranti che si trovano sulla motonave Allegra nel porto di Trapani: una donna incinta è stata portata in ospedale proprio in queste ore.

C’è pure un morto a Ragusa: si tratta di un uomo di 57 anni. Aumentano anche i guariti (54).

I ricoverati in ospedale sono esattamente 100, tra questi 12 si trovano in terapia intensiva. Il totale degli attuali positivi sale a 1343. Il bilancio dei deceduti tocca quota 289.

Questa la suddivisione dei casi per provincia: Palermo 45, Trapani 37, Catania 14, Messina 11, Enna 3, Ragusa 2, Caltanissetta 2.

In Italia 16 morti positivi al Covid nelle ultime ore. E’ il numero più alto delle ultime settimane. I nuovi contagiati sono 1.695, in leggero calo rispetto a ieri. I tamponi sono stati 107.658 (6mila in meno di ieri). Le vittime complessive salgono così a 35.534. I contagiati totali diventano 276.338.

Dopo giorni di continuo aumento, sono stabili nelle ultime 24 ore i pazienti in terapia intensiva positivi al Covid: 121. In crescita i ricoverati con sintomi (1.620, +13) e le persone in isolamento domiciliare (29.453, + 1.181).

Incremento anche per gli attualmente positivi (31.194, quasi mille in più) ed i dimessi ed i guariti (209.610, quasi 600 in più). In Lombardia (388) e Veneto (188) il maggior aumento di positivi rispetto a ieri. Nessun nuovo caso, invece, in Molise e Valle d’Aosta.