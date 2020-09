Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – I poliziotti della stradale di Buonfornello hanno sequestrato 900 chili di latticini e salumi nel corso di un controllo sull’autostrada Palermo Catania. Il frigo non era abbastanza freddo e i prodotti non erano più commestibili come hanno accertato i veterinari dell’Asp. La merce destinata ad alcuni esercizi commerciali di Cefalù è stata distrutta come disposto dal magistrato del tribunale di Termini Imerese. Il conducente è stato denunciato per la violazione delle leggi sanitarie che disciplinano il trasporto degli alimenti e la ditta multata con 2.000 euro.