Sicilia: pochi tamponi, pochi casi

In calo in Sicilia i nuovi casi di Covid, così come il numero dei tamponi effettuati: 26 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, su 1.315 tamponi eseguiti. I ricoverati in ospedale sono 80 (10 in terapia intensiva), 1.045 in isolamento domiciliare. I guariti sono 15. Il totale degli attuali positivi arriva a 1.125.

Dei 26 positivi, due sono migranti ospiti dei centri di accoglienza di Lampedusa e del Catanese. Questa la suddivisione per province: 7 a Catania (di cui un migrante e una persona che è tornata dalla Grecia), 7 a Palermo, 4 a Siracusa (di cui 3 tornati da Malta), 3 a Ragusa, 2 a Caltanissetta, 1 a Messina, 1 a Enna e 1 a Trapani.

ITALIA: CONTAGI SOTTO QUOTA 1.000. Prosegue il calo dei contagi da coronavirus in Italia, che scendono sotto i mille. L’incremento delle ultime 24 ore è stato di 996, rispetto ai 1.365 di ieri. Sale, invece, il numero delle vittime, sei in un giorno (ieri erano quattro), per un numero complessivo di 35.483 morti.