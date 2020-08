Sicilia: Covid in frenata, +29

Share Tweet Whatsapp Email

In calo i casi di Covid in Sicilia: 29 nelle ultime 24 ore (ieri 54), su poco meno di tremila tamponi effettuati. I ricoverati in terapia intensiva sono 10, 3 i guariti. Il totale degli attuali malati arriva a 1.084.

Questa la divisione dei 29 contagiati per provincia: 6 a Palermo, 5 a Messina, 5 a Ragusa, 3 a Catania, 3 ad Agrigento, 3 a Trapani, 2 a Enna e 2 a Siracusa. Dei 29 nuovi casi, 5 sono migranti ospiti dei centri di accoglienza: 3 a Pozzallo, uno ad Agrigento e uno a Marzamemi.

CAUCANA: DUE SOCI POSITIVI, SOSPESA ATTIVITÀ CIRCOLO VELICO. Una coppia di soci del circolo velico di Caucana (Ragusa) è risultata positiva al Covid-19 e in via precauzionale sono state sospese tutte le attività programmate. Uno dei due ha un’azienda con 50 dipendenti nel Ragusano che verranno sottoposti tutti al tampone, così come i soci del club nautico.

ITALIA: UN SOLO DECESSO. Lieve calo dei contagi da coronavirus in Italia: sono 1.444 (contro i 1.462 di ieri) nelle ultime 24 ore. Una sola vittima, invece, dopo le 9 di ieri. Nuovo record dei tamponi che sfiorano quota 100 mila (sono 99.108), secondo i dati del ministero della Salute.

I casi totali di coronavirus in Italia ammontano ora a 266.853, le vittime a 35.473. Le persone attualmente positive sono 23.156, con un incremento di 121 in 24 ore. I guariti sono 208.224, ben 1.322 in più. I pazienti in terapia intensiva salgono di 5 unità fino a 79, il secondo giorno consecutivo di aumento dopo l’incremento di 7 di ieri. I ricoverati con sintomi calano invece di 10 unità (1.168), aumentano di 126 i pazienti in isolamento domiciliare (21.909 il totale).

Anche oggi nessuna regione fa registrare zero nuovi casi nelle ultime 24 ore. In testa per positivi trovati di nuovo la Lombardia con 289, seguita dalla Campania con 188, dal Lazio con 171, a 151 il Veneto, Emilia Romagna a 149. La Toscana ne fa registrare 92, il Piemonte 90, la Sardegna 70, la Puglia 65.