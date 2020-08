Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri di Catania Librino hanno arrestato il 27enne Salvatore Oliva per evasione. Ai domiciliari per reati attinenti al mondo della droga, è stato riconosciuto e bloccato dai militari di pattuglia mentre percorreva la via Gelso Bianco alla guida della propria Citroen Nemo. Oliva è stato ricollocato agli arresti domiciliari.