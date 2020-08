Invasione di api: negozianti in ostaggio

Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – Paura in piazza Castelnuovo a Palermo per la presenza di centinaia di api. La zona è stata transennata e sono intervenuti polizia e dei vigili del fuoco. Alcuni commercianti per precauzione sono rimasti dentro i loro negozi.

“Le api vengono contro le vetrine e sono tante – dicono -, aspettiamo che finiscano l’intervento per tornare a lavorare”. Il grosso delle api si trova in un cestino della spazzatura.

“Sono in sciamatura e solitamente in questa fase non pungono – spiega Calogero Muscarella, entomologo e naturalista -; l’ape regina storica ha lasciato il gruppo portandosi via una parte di api operaie per creare una nuova colonia. Nell’alveare di origine si è formata una nuova regina. E’ strano perché la sciamatura avviene solitamente in primavera. La presenza in piazza Castelnuovo certo è anomala, ma tante api fanno ben sperare visto che sono insetti fortemente minacciati dall’inquinamento ambientale e dai prodotti chimici utilizzati in agricoltura”.