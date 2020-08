Covid: in Sicilia bilancio stabile

Nell’Isola 24 nuovi casi e altrettanti guariti: gli attuali positivi restano 947. A Catania altri 10 contagi. Curva in calo in Italia

Restano 947 gli attuali positivi al coronavirus in Sicilia. I 24 nuovi casi (con 2.634 tamponi effettuati) registrati rispetto a ieri vengono compensati da altrettanti guariti.

Gli ospedalizzati sono 63, di questi 10 sono ricoverati in terapia intensiva. I pazienti in isolamento domiciliare sono 884, non ci sono decessi.

Questa la distribuzione dei 24 nuovi contagi (tra i quali non ci sono migranti) per provincia: 10 a Catania, 5 a Messina, 4 a Ragusa, 4 a Siracusa e uno a Caltanissetta.

Calano ancora i contagi per il Covid in Italia: sono 878 (contro i 953 di ieri) i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Sono 4 i morti, lo stesso numero di ieri. I tamponi sono stati 72.341, quasi 30 mila più di ieri.

I guariti oggi sono 353 per un totale di 206.015. Nel complesso i casi registrati finora sono 261.174, mentre il totale dei decessi è di 35.445.

Gli attualmente positivi sono 19.714 (+519). I malati in terapia intensiva salgono di una unità e sono oggi 66, mentre i ricoverati con sintomi sono 13 in più per un totale di 1.058. I pazienti in isolamento domiciliare sono ora 18.590 (+505).

Solo una regione, il Molise, non fa registrare nuovi casi. In testa alla classifica dei positivi trovati in giornata di nuovo il Lazio con 143, seguito dalla Campania con 138, poi Lombardia e Veneto con 119 nuovi casi ciascuna. Ne fa registrare 34 la Sardegna, che ieri aveva toccato il massimo da inizio epidemia (91), ma oggi è preceduta da diverse altre regioni.