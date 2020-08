Ragusa, riabilitazione precoce dopo l’ictus

Share Tweet Whatsapp Email

RAGUSA – L’intento è quello di avviare una riabilitazione quanto più precoce possibile per il rapido reinserimento sociale del paziente. Per fare questo si sta utilizzando la realtà virtuale per riabilitare sia la componente motoria che quella cognitiva. Il percorso di diagnosi e cura dell’ictus cerebrale in provincia di Ragusa, dopo avere capillarizzato l’esecuzione della trombolisi intravenosa, tende adesso ad avviare una nuova possibilità di riabilitazione precoce per ridurre al minimo la invalidità post ictus.

Secondo le direttive dell’assessorato alla Salute, in ordine alla implementazione dei servizi riabilitativi e neuroriabilitativi, i reparti di Neurologia e di Fisiatria dell’ospedale “R. Guzzardi” di Vittoria, grazie alla collaborazione dell’Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) per Neurolesi di Messina, utilizzeranno un sistema di teleriabilitazione e valutazione clinica a distanza del paziente con ictus cerebrale: il VRRS (Virtual Reality Rehabilitation System).

“E’ il più avanzato sistema di realtà virtuale per la riabilitazione e teleriabilitazione, al mondo – spiegano Sara Lanza, direttore UOC Riabilitazione Distretto di Vittoria e Antonello Giordano, responsabile Stroke Unit della UOC Neurologia dell’ospedale di Vittoria – esso permetterà di programmare e attuare sul paziente con ictus, una riabilitazione precoce utilizzando la realtà virtuale per riabilitare sia la componente motoria che quella cognitiva.

Questa innovativa modalità di riabilitazione, oltre che per i pazienti con ictus cerebrale, potrà essere usata per altre patologie neurologiche acute invalidanti come le lesioni del midollo spinale o le polinevriti acute.

La procedura sarà supervisionata, da remoto, dall’IRCCS “Bonino Pulejo” di Messina che ha messo a disposizione la strumentazione e che è già stata consegnata dagli stessi tecnici dell’IRCCS guidati dal neurologo Vincenzo Cimino che aggiunge come “il VRRS è straordinariamente semplice da utilizzare e presenta un’interfaccia intuitiva e semplificata che consente un’immediata gestione di tutte le sue funzionalità. Ciò consente di beneficiare, con un unico sistema, di un’ampia gamma di attività riabilitative, personalizzabili e adattabili a ogni singolo paziente, con applicazioni di riabilitazione motoria, cognitiva, posturale e logopedica”.