CATANIA – La polizia di Catania ha denunciato un 52enne per il furto di un orologio all’aeroporto. Il passeggero, in procinto di partire per Milano, lo ha sottratto a un’altra persona in attesa dei controlli.

Gli agenti lo hanno individuato attraverso il sistema di videosorveglianza. Era ancora in sala d’imbarco e aveva addosso l’orologio.