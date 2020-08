Catania, stop al pusher con la calamita

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 35enne Massimiliano D’Ambra, vecchia conoscenza dei militari per i suoi trascorsi giudiziari in materia di droga. Era da tempo sottoposto al loro attento controllo poiché sospettato di esercitare ancora attivamente il suo “mestiere” di pusher.

In effetti, nel pomeriggio di giovedì, i militari lo hanno osservato a lungo in via Stefano Carobene, nella zona di Piazza Caduti del Mare, mentre cedeva dosi di stupefacenti a occasionali clienti con la particolarità, però, di rifornirsi per ogni scambio dal pluviale di un vicino edificio.

I militari lo hanno pertanto bloccato e perquisito andando poi a ricercare la droga all’interno di quel nascondiglio neanche tanto facile a trovarsi perché, astutamente, l’arrestato aveva avuto l’accortezza di utilizzare una calamita che, così, gli consentiva di occultare meglio e più in profondità le 4 dosi di marijuana e 6 di cocaina. E’ stato trovato in possesso anche della somma di 90 euro.