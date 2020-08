Sbarchi notturni e tensioni a Lampedusa

Arrivati 5 barchini con 80 persone a bordo. In fiamme furgone della società che gestisce l’hotspot

LAMPEDUSA – A Lampedusa è andato a fuoco un furgone della Nova Facility, la società trevigiana che gestisce l’hotspot. Il mezzo serve a trasferire i migranti dal porto al centro di contrada Imbracola. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo si propagasse ai rimorchi posteggiati vicino al furgone. L’incendio si è verificato all’alba. I primi ad essersi accorti delle fiamme sono stati i vigili del fuoco che stazionano e svolgono servizio di prevenzione, all’entrata del centro di accoglienza. Indagano i carabinieri.

Intanto nell’isola nuova notte di sbarchi: da mezzanotte all’alba sono giunti cinque barchini con a bordo un totale di 80 persone, quasi tutti tunisini e una decina di libici. Ieri, in meno di 12 ore si erano registrati altri 4 approdi di 44 tunisini. Anche i cinque gruppetti arrivati nelle ultime ore sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove si è arrivati a poco meno di circa 320 presenze a fronte di una disponibilità massima di 192 posti.

E Matteo Salvini commenta l’ultima ordinanza del governatore Nello Musumeci: “Solidarietà alla Sicilia, che il governo Conte-Pd-5Stelle vuole trasformare in un campo profughi e in un lazzaretto a danno dei cittadini e dei lavoratori italiani. Difendiamo e difenderemo questa splendida terra che non può essere ostaggio di Ong, trafficanti e clandestini col Covid”.