Arriva il caldo africano

CATANIA – L’anticiclone sub-tropicale sta pian piano conquistando tutto il nostro Paese e comincia a inviare masse d’aria calda direttamente dal deserto del Sahara. L’aria attraversando il Mediterraneo si caricherà di umidità rendendo l’atmosfera afosa. L’afa creerà condizioni di disagio fisico soprattutto nelle persone più deboli (bambini e anziani e malati).

Le temperature subiranno un costante aumento. Il team di Meteo.it avvisa che i valori massimi nei prossimi giorni supereranno su molte città italiane i 34°C. Al Nord i termometri risulteranno più roventi in Emilia (bolognese, ferrarese), in Lombardia (mantovano) e sul Veneto (veronese e rodigino) con punte di 36-37°C. Al Centro, le regioni più calde saranno la Toscana (37-39°C a Firenze) e la Sardegna (fin oltre i 40°C nelle zone interne), ma farà molto caldo anche a Roma, Perugia e sull’ascolano (34-35°C afosi).

Al Sud, saranno la Puglia, le coste ioniche della Basilicata e la Sicilia a toccare punte di 37-38°C, anche oltre sulle zone interne dell’isola. Il sole sarà prevalente e i temporali interesseranno principalmente l’arco alpino, ma tra mercoledì e giovedì potrebbero raggiungere anche alcune zone pianeggianti di Piemonte, Lombardia e Veneto, in questo caso risultando forti. Anche per il weekend di Ferragosto l’anticiclone africano non mollerà la presa, garantendo un sabato 15 e una domenica 16 decisamente soleggiati e molto caldi su tutte le regioni.