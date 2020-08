E’ successo in viale Grimaldi, a Librino: tutto sarebbe scaturito da una lite poi degenerata

Due morti e quattro feriti in una sparatoria a Catania. E’ successo al Librino, in viale Grimaldi.

Sembra che tutto sia nato da un chiarimento degenerato in una lite e infine in sparatoria. Non si esclude che l’episodio abbia un legame con lo spaccio di droga.

Indagano i carabinieri del Reparto Operativo.