Sparatoria a Catania: 2 morti e 4 feriti. Dedica del cantante Pandetta: ‘Vita mia’

Share Tweet Whatsapp Email

Due morti e quattro feriti in una sparatoria a Catania. E’ successo a Librino, in viale Grimaldi. A perdere la vita sono stati Luciano D’Alessandro, 48 anni, e Vincenzo Scalia, 29 anni. I feriti hanno 26, 31, 56 e 40 anni.

Sembra che tutto sia nato da un chiarimento degenerato in una lite e infine in sparatoria. I carabinieri del Reparto operativo di Catania hanno lavorato tutta la notte per accertamenti e interrogatori.

Le indagini, che puntano sulla criminalità organizzata e in particolare sul ricco mercato della droga, sono seguite dal sostituto procuratore della Dda Alessandro Sorrentino e coordinate dall’aggiunto Ignazio Fonzo, che dirige il pool di magistrato che si occupa di diversi clan etnei, compresi i gruppi Cappello e Bonaccorsi che gestiscono diverse ‘piazze di spaccio’ a Catania.

E questo segmento di mercato criminale potrebbe essere la pista per fare chiarezza su movente e dinamica dell’accaduto. Tra gli elementi al vaglio dei carabinieri del comando provinciale di Catania e la Dda etnea anche il ferimento a un polpaccio con un colpo di arma da fuoco di un giovane che ieri mattina è stato medicato in un pronto soccorso del capoluogo: gli investigatori stanno cercando di capire se esista un collegamento tra il ‘gambizzato’ e la sparatoria di Librino.

Dopo la sparatoria sulla propria pagina Facebook Niko Pandetta, cantante neomelodico nipote dello storico capomafia boss Turi Cappello, ha dedicato un post a una delle due persone decedute, Vincenzo Scala, pubblicando una loro foto insieme. “Riposa in pace vita mia – ha scritto Pandetta -, non mi poteva arrivare notizia più brutta. Ancora non ci credo angelo. Per mio fratello Enzo riposa in pace Mi dicevi sempre ‘quando mi scrivi una canzone’? Non volevo farlo per la tua morte. Adesso sarai il mio angelo custode per tutta la vita, ti amo fratellino”.