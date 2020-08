Sequestro e abusi su minorenne: arrestato

Share Tweet Whatsapp Email

LICODIA EUBEA (CATANIA) – Un 34enne romeno, Madalin Tamasescu, è stato arrestato dai carabinieri a Licodia Eubea (Catania) per aver sequestrato a Mazzarrone dal dicembre del 2013 al gennaio del 2014 una minorenne e commesso atti sessuali.

L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Caltagirone, dove espierà la pena di 3 anni e 6 mesi emessa dal Tribunale nell’ottobre del 2017 per sequestro di persona e per aver commesso, con minaccia, atti sessuali con una minorenne.

L’ordinanza per la carcerazione emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone è stata eseguita dai carabinieri della Stazione di Licodia Eubea.

L’uomo si era invaghito della ragazzina, figlia di una coppia di suoi amici connazionali e l’aveva minacciata dicendole che avrebbe fatto perdere il lavoro ai suoi genitori se non avesse accondisceso alle sue attenzioni.

In un’occasione aveva tolto alla vittima il cellulare per evitare che avvertisse i genitori e le aveva impedito di far rientro a casa obbligandola a trascorrere la notte a casa di una conoscente.