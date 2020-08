Share Tweet Whatsapp Email

CARINI (PALERMO) – Colpito con un cric al termine di una lite. E’ accaduto a Carini dove un uomo di 56 anni è stato soccorso e portato all’ospedale Villa Sofia dopo essere aggredito vicino all’ufficio postale di via Campo sportivo. I carabinieri hanno denunciato un 37enne per il reato di lesioni personali. La vittima dell’aggressione sarebbe un vicino di casa. In pochi minuti la situazione sarebbe degenerata e sarebbero intervenute altre persone. Tra questi il figlio di uno dei due contendenti – il 37enne – che avrebbe preso un cric per poi colpire il 56enne.

I militari della Compagnia di Carini sono intervenuti su segnalazione di qualche passante fermando l’uomo e avviando contestualmente le indagini per chiarire la dinamica dei fatti. L’uomo è stato trasportato in ospedale per accertamenti; le sue condizioni non sarebbero però gravi.