Incidenti mortali a Gaggi e Palermo

Strade insanguinate in Sicilia ed ancora giovani vite spezzate. Un ragazzo di 19 anni, Gabriele Chisari, è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto a Gaggi, in provincia di Messina.

Il giovane, per motivi ancora da accertare, avrebbe perso improvvisamente il controllo della propria auto per finire contro un’altra vettura in sosta. L’impatto non ha lasciato scampo al giovane che è morto sul colpo. Vano ogni tentativo di soccorso. Indagano i carabinieri.

Un altro incidente mortale si è registrato sulla statale Palermo-Sciacca nei pressi del carcere Pagliarelli, all’ingresso del capoluogo. Una moto Honda si è scontrata con un’Opel Agila. Ad avere la peggio è stato il giovane motociclista di 27 anni, poi deceduto in ospedale. Le condizioni erano apparse subito gravi ai medici del 118. L’automobilista è stato trasportato in ospedale in codice verde.