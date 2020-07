Share Tweet Whatsapp Email

SIRACUSA – Intimidazione ieri notte in via Luigi Cassia, zona nord di Siracusa. Un ordigno artigianale è esploso intorno alle 3 davanti un circolo ricreativo. Danni alla saracinesca del locale. Gli agenti della polizia scientifica hanno cercato di raccogliere alcuni elementi utili alle indagini affidate agli agenti della squadra mobile della Questura. A dare l’allarme sono stati i residenti della zona svegliati dal boato. Un mese e mezzo fa l’ultimo avvertimento a Siracusa con il danneggiamento, attraverso un ordigno, di una macelleria in viale Santa Panagia.