Covid: +18 casi in Sicilia, 7 a Catania

Altri 18 nuovi casi di coronavirus in Sicilia.

Le province maggiormente soggette agli aumenti sono quelle di Catania (tutti i contagi sono riconducibili a cluster dell’hinterland) e Ragusa (in questo caso si tratta di migranti) rispettivamente con 7 e 6 positivi in più nelle ultime 24 ore.

Gli altri riguardano Messina (4, facenti capo a un unico focolaio familiare) e Trapani (1, individuato attraverso il protocollo sanitario del pre-ricovero).

Il totale degli attuali positivi nell’Isola sale a 224, due dei quali in terapia intensiva e 29 ricoverati con sintomi.

Salgono i contagi anche nel resto d’Italia. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati di 289 (ieri erano stati 212 in più).

Le vittime sono 6 (ieri erano state 12). I tamponi effettuati sono stati 56.018, quasi 8 mila più del giorno precedente. Solo due regioni, Umbria e Basilicata, non registrano nuovi positivi.

Le persone attualmente positive in Italia sono 12.616 (+7), mentre le vittime da inizio epidemia salgono a 35.129. I casi totali di positività al coronavirus sono 246.776.

I guariti sono 199.031 (+275). I pazienti in terapia intensiva sono ora 38, in calo di 2 unità. Sono 11.847 quelli in isolamento domiciliare (+27), 731 quelli ricoverati con sintomi (-18).