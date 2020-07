Share Tweet Whatsapp Email

Musica, libri e un omaggio a Ileana Rigano tra gli appuntamenti in calendario dal 27 luglio al 3 agosto nell’ambito del cartellone Catania Summer Fest, promosso dal Comune di Catania. Questo il programma degli eventi, previsti nella corte Mariella Lo Giudice di Palazzo della Cultura.

Lunedì 27 luglio, alle ore 19, presentazione del libro di Sebastiano Ardita “Cosa Nostra S.p.A. Il patto economico tra criminalità organizzata e colletti bianchi” (edito Paper First), ingresso gratuito sino ad esaurimento posti.

Martedì 28 luglio, ore 21, serata “In Ricordo di Ileana Rigano”, ingresso gratuito esclusivamente su prenotazione sino ad esaurimento posti.

Mercoledì 29 luglio, ore 21, “Affreschi Sonori”, Piccola Orchestra del Teatro Massimo Bellini, direttore Fabrizio Maria Carminati, musiche di Händel, Prokofiev, Respighi, ingresso a pagamento.

Venerdì 31 luglio, alle ore 21, “L’anima Del Coro”, Coro femminile e maschile del Teatro Massimo Bellini, direttore Luigi Petrozziello, pianista Gaetano Costa, musiche di Donizetti, Rossini, Britten, Bellini, Verdi, ingresso a pagamento.

Domenica 2 agosto, ore 21, “Giochi Squillanti”, Ottoni del Teatro Massimo Bellini, direttore Antonino Manuli, musiche di Bellini, Wagner, Zimmer, Rozsa, Short, ingresso a pagamento. Gli ultimi tre eventi sono a cura del Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania.

Lunedì 3 agosto, ore 21, Kaballà in concerto, a cura di Punto e a Capo S.R.L, con ingresso gratuito esclusivamente su prenotazione sino ad esaurimento posti.