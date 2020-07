Share Tweet Whatsapp Email

GELA (CALTANISSETTA) – Incendiato, a probabile scopo intimidatorio, il portone dell’edificio che a Gela ospita, nel centro storico, l’emittente televisiva TeleGela 647 e la redazione del giornale online “Quotidiano di Gela”. Le fiamme, appiccate in vico Ruggeri, da sconosciuti a notte fonda ma con la movida ancora in corso, sono state spente dai vigili del fuoco allertati da alcuni vicini.

Gli attentatori avevano tentato inutilmente di forzare la serratura prima di appiccare il fuoco. Editore e direttore delle due testate giornalistiche hanno detto che “al di là del danno materiale, il gesto ci preoccupa ma non ci spaventa. Chi ha agito nel cuore del centro storico e di sabato notte, quando a pochi metri la movida era ancora in atto – hanno spiegato in un commento online – non ha avuto alcuna remora nel compiere il gesto che abbiamo regolarmente denunciato ai carabinieri”.