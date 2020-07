Musumeci “insanguinato”: è polemica

Share Tweet Whatsapp Email

E’ polemica sul post pubblicato dal deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola, con un’immagine del presidente della Regione, Nello Musumeci, che gronda sangue per annunciare il “materiale informativo” sulla mozione di sfiducia presentata nei confronti del governatore.

Musumeci ha ripreso il post commentandolo su Facebook con una frase laconica: “Ogni commento sarebbe superfluo”.

Immediate le reazioni, a cominciare da quella del presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè: “Non è questo il modo in cui siamo abituati a fare lotta politica: gli avversari li abbiamo sempre affrontati a viso aperto, senza mai ricorrere a forme truci di comunicazione per aizzare la gente contro chi non la pensa come noi. Il deputato all’Ars, Nuccio Di Paola, ha decisamente valicato ogni limite, postando una foto del presidente della Regione, Nello Musumeci, che gronda sangue, per propagandare la mozione di sfiducia dei Cinquestelle. Non ho mai lesinato critiche sia alla maggioranza che all’opposizione quando è stato necessario, invito l’onorevole Di Paola a cancellare il suo post, auspicando che alla prima seduta d’aula utile chieda scusa al presidente Musumeci ed a tutto il Parlamento siciliano”.

“Purtroppo al peggio del M5s non c’è mai fine. Il post con il sangue che gronda sulla foto del governatore Nello Musumeci è vergognoso e di terribile gusto. Ci auguriamo pure che i colleghi del suo movimento prendano le distanze da questo inqualificabile gesto, che fa scadere la legittima dialettica politica a un livello raramente così basso e insulso”, ha affermato Alessandro Aricò, capogruppo all’Ars di DiventeràBellissima.

Di Paola ha poi rimosso il post spiegando che “l’immagine è forte, quasi horror e rappresenta la rabbia dei Siciliani e l’incubo che il governo Musumeci gli fa vivere quotidianamente. Il retro del volantino (nella foto non si vede) contiene l’elenco dei motivi principali della sfiducia. Musumeci, che adora fare la vittima e che sa benissimo che il volantino non contiene né sangue né alcuna forma di violenza, lancia sui social una campagna di vittimismo e mi scatena contro assessori e sostenitori i quali si lanciano in una gara di offese e insulti. Usano una tale violenza verbale che il manifesto in confronto sembra un messaggio dei Baci Perugina. Mi danno del “primitivo, inetto, cialtrone, violento, insulso” e mentre scrivo l’elenco cresce. Per non parlare dei messaggi minatori in privato dei suoi hooligan”.