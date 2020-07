Coltivava marijuana a San Nullo: arrestato

Catania . Un 41enne aveva allestito la piantagione in una zona abbandonata allacciando l’impianto di irrigazione a casa sua

CATANIA – La Polizia di Catania ha arrestato il pregiudicato Agatino Aperi, 41 anni, per produzione e spaccio di marijuana.

In seguito a una segnalazione anonima, i Falchi della Squadra Mobile hanno scoperto una piantagione di marijuana nel quartiere di San Nullo, vicino a un immobile in disuso.

Sono state trovate 31 rigogliose piante di marijuana dell’altezza di circa 2 metri ciascuna. Aperi, che aveva attrezzato la piantagione in una zona apparentemente abbandonata per evitare che potesse essere ricondotta a lui, non aveva fatto i conti con l’esperienza degli investigatori.

Seguendo, infatti, l’impianto di irrigazione si è potuto accertare come i tubi dell’acqua fossero collegati al suo appartamento, nel quale sono state scovate delle infiorescenze di marijuana del peso di circa 10 grammi insieme a strumenti utilizzati per pesare e confezionare la droga.