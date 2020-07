Pestato in via Etnea per pochi euro

Share Tweet Whatsapp Email

Un giovane senegalese, Abdoulaye Thiam, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di piazza Verga.

Secondo gli inquirenti, l’uomo era un rapinatore seriale operante principalmente nel centro cittadino. Vittime preferite gli anziani non accompagnati. L’ultimo episodio si è verificato mercoledì sera, quando l’extracomunitario ha preso di mira un 72enne che si stava recando a piedi in una farmacia di piazza Università.

Il pensionato è stato sgambettato dall’uomo di colore, finendo rovinosamente per terra per poi essere preso a pugni e calci in varie parti del corpo, compreso un piede lasciato sulla bocca del malcapitato per evitare che potesse chiedere aiuto. Misero il bottino: un borsello con il cellulare e qualche decina di euro.

La denuncia presentata dalla vittima ha indirizzato gli investigatori sulle tracce dell’extracomunitario. Abdoulaye Thiam è stato quindi destinatario di un provvedimento cautelare, notificatopresso il carcere di piazza Lanza, dove l’extracomunitario si trovava già ristretto per un analogo episodio di rapina.