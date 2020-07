Pusher con diversi precedenti continua a spacciare in casa, scatta l’arresto (FOTO)

CATANIA – I carabinieri di Gravina di Catania hanno arrestato il 55enne Domenico Florio, già sottoposto all’obbligo di dimora per spaccio di droga. Molti i precedenti, tutti legati alla sua attività nei pressi della sua casa di via Dell’Acquario, nel quartiere di San Giovanni Galermo. Florio ha continuato imperterrito, finché non è finito nel carcere di Ragusa.