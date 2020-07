Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – Giovanni Zampardi di 65 anni è morto dopo essersi immerso in mare a Villagrazia di Carini, per una battuta di pesca subacquea. Si è sentito male ed è stato portato a riva dal figlio. L’uomo avrebbe accusato un malore e nonostante i soccorsi tempestivi non c’è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo. Sono intervenuti i sanitari del 118. In spiaggia sono arrivati anche i carabinieri e gli uomini della Capitaneria di porto. Il medico legale ha constatato il decesso. La salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.