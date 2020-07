A San Cristoforo un risotto stupefacente

Cocaina nascosta in cucina: arrestato l’anziano spacciatore catanese

CATANIA – I carabinieri hanno arrestato il 72enne catanese Carmelo Acireale nel quartiere di San Cristoforo. I militari a bordo di una motocicletta hanno discretamente pattugliato la zona fin quando, notando che stava intrattenendosi a parlare con un uomo davanti all’ingresso della sua casa in via Villascabrosa, hanno deciso di entrare in azione bloccandolo ed effettuando una perquisizione domiciliare.

Nascosto all’interno di una confezione di riso c’era un involucro con circa 5 grammi; sul retro di un pensile della cucina è stato poi trovato un bilancino di precisione corredato del materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi al minuto.