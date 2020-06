Share Tweet Whatsapp Email

MALETTO – Avrebbe manomesso a Maletto (Catania) il contatore dell’utenza intestata alla nonna deceduta nel marzo di tre anni fa per fornire di gas la sua abitazione di contrada Margi. Per questa ragione i carabinieri hanno denunciato per furto aggravato il nipote, un 35 enne. Secondo quanto accertato, inoltre, l’uomo avrebbe anche tolto i sigilli apposti dalla società del gas per morosità nell’ottobre del 2018, dopo tre anni di utilizzo dopo la morte della parente.