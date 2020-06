Sicilia: un contagio in più, 10 i guariti

Coronavirus: gli attuali malati sono 132. In Italia ancora 18 morti

Quasi zero. C’è un solo nuovo caso di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Cinque i ricoverati in terapia intensiva, 132 gli attuali malati, dieci i guariti rispetto a ieri.

In Italia i deceduti in più sono 18 e portano il totale a 34.675. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 184.585, con un incremento di 1.159 persone rispetto a lunedì.

Il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus è di 238.833, con un incremento di 122 nuovi casi. Il numero degli attuali positivi è di 19.573, con una decrescita di 1.064 rispetto a ieri.